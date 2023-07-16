الشارع البريطاني يرغب بالعودة للاتحاد الأوروبي

أظهر استطلاعان للرأي ارتفاع نسبة البريطانيين الراغبين في العودة للاتحاد الأوروبي واقتناعهم بأن البريكست تسبب في مشاكل أكثر مما قدم من حلول.