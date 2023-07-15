عشرات آلاف الفنانين في هوليود يعلنون الإضراب.. ما السبب؟

تعيش هوليود على وقع تحركات تاريخية، فقد صوّت قادة نقابة الممثلين في هوليود على الانضمام إلى كُتّـاب السيناريو في أول إضراب مشترك منذ أكثر من 6 عقود.