بعد 4 أشهر من المعارك.. كيف أصبح الوضع الإنساني في السودان؟

أدت 4 أشهر من المعارك في السودان إلى وضع إنساني صعب، تحذر المنظمات الدولية من تدهوره أكثر إذا لم يتم التوصل إلى صيغة للحل تنهي المعارك.