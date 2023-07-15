بسبب ارتفاع الحرارة.. ذبول الورد في تونس

أثرت التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة في زراعة الورد الذي لا يستخدم فقط للزينة، بل يستخرج منه زيت الورد الذي يدخل في صناعة عديد من العطور.