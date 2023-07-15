إلغاء مشاريع متعثرة منذ سنوات في العراق

قررت وزارة التخطيط العراقية إلغاء 398 مشروعا متعثرا في عموم البلاد لم تبلغ نسبة الإنجاز فيها 10% باستثناء مشاريع بناء المدارس والمستشفيات والصرف الصحي والمياه.