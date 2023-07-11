منظمة إيغاد من التنمية إلى حل النزاعات

منذ تأسيسها عام 1996، استحوذ السودان على كثير من نشاط منظمة إيغاد؛ فكان لها جهد كبير لإيجاد حل لأزمة إقليم دارفور ، وكذلك مشكلة جنوب السودان،