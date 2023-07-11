مدة الفيديو 02 minutes 30 seconds

منظمة إيغاد من التنمية إلى حل النزاعات

منذ تأسيسها عام 1996، استحوذ السودان على كثير من نشاط منظمة إيغاد؛ فكان لها جهد كبير لإيجاد حل لأزمة إقليم دارفور ، وكذلك مشكلة جنوب السودان،
11/7/2023