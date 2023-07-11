فرن الحطب يستقطب أهالي غزة

يعاني أهالي قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، ولهذا السبب زاد الاعتماد على أفران الحطب، فالأهالي لا يستطيعون تحمّل تكلفة أفران الغاز في المنازل.