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السودان.. إرث ثقافي مهدد بالزوال

أثّر الصراع المستعر بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان سلبا على التراث الثقافي الغني للبلاد، فتعرضت كتب نفيسة للحرق وأصبح المتحف القومي معزولا بسبب القتال.
11/7/2023