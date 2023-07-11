السودان.. إرث ثقافي مهدد بالزوال

أثّر الصراع المستعر بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان سلبا على التراث الثقافي الغني للبلاد، فتعرضت كتب نفيسة للحرق وأصبح المتحف القومي معزولا بسبب القتال.