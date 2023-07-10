ليتوانيا تستعد لاستضافة قمة الناتو

تستعد ليتوانيا لاحتضان قمة الناتو الرابعة، ويتابع سكان المناطق القريبة من الحدود مع بيلاروسيا الحرب الدائرة في أوكرانيا والتغير الأمني الحاصل في سياسة بلادهم.