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صناعة وتشكيل النحاس في سوريا

يعتبر النحاس من المعادن المهمة للاستخدامات الحياتية، إذ رافق الحضارة منذ العصور البشرية الأولى. محمد الشامي سوري يصنع ويطوع النحاس، فما قصته؟
10/7/2023