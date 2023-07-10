صناعة وتشكيل النحاس في سوريا

يعتبر النحاس من المعادن المهمة للاستخدامات الحياتية، إذ رافق الحضارة منذ العصور البشرية الأولى. محمد الشامي سوري يصنع ويطوع النحاس، فما قصته؟