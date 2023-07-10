أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين ليبيا وتونس

أبعدت السلطات التونسية من أراضيها المئات من اللاجئين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في اتجاه الحدود البرية مع ليبيا دون إعلان أسباب ذلك.