مهندس عراقي يحارب التغير المناخي بزراعة نبته المانغروف

يزرع المهندس العراقي أيمن الرباعي شتلات أشجار المانغروف في سهول طينية مترامية الأطراف، فيظهر واضحًا الضرر البيئي الذي يعمل من أجل إصلاحه. فما قصته؟