فلسطيني يجمع المسجلات ويحتفظ بها

حمادة قرش فلسطيني صاحب محل لبيع المسجلات (الكاسيت) تم تأسيسه سنة 1972، ويجمعها من عدة بلدان ومحلات ومناطق. فما قصته؟