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فلسطيني يجمع المسجلات ويحتفظ بها

حمادة قرش فلسطيني صاحب محل لبيع المسجلات (الكاسيت) تم تأسيسه سنة 1972، ويجمعها من عدة بلدان ومحلات ومناطق. فما قصته؟
1/7/2023