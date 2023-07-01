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مدة الفيديو 01 minutes 19 seconds
01:19
عيد السودانيين في الشتات
لأول مرة تقضي صفية آدم عطلة عيد الأضحى بعيدا عن بيتها وعائلتها، بعد أن فرّت من الحرب في السودان. فما قصتها؟
1/7/2023