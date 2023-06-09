هجوم عشوائي بالسكين في حديقة بمدينة أنسي الفرنسية

أصيب 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، إصابات بالغة في هجوم استهدف أشخاصا في حديقة في مدينة أنسي جنوبي شرقي فرنسا. ووفق المعطيات الأولية، فإن المهاجم سوري الجنسية لاجئ في السويد.