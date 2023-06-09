علاقات متوترة بين أميركا والصين.. الخصومة تكبر والحوار باق

حث المتحدث باسم الخارجية الصينية الولايات المتحدة واليابان على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة، والامتناع عن إثارة التوتر في مضيق تايوان.
9/6/2023