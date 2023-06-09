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حرائق الغابات بكندا تتسبب في ارتفاع قياسي لنسبة التلوث بأميركا

أجبرت حرائق الغابات جنوب كندا آلاف السكان على النزوح، والتهمت مئات الآلاف من الهكتارات. ووصف رئيس الوزراء الحرائق بالأسوأ على الإطلاق في تاريخ البلاد، وأرجعها للتغير المناخي.