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ترامب يواجه 37 تهمة جنائية

أظهرت سجلات أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يواجه 37 تهمة جنائية بينها الاحتفاظ بوثائق رسمية وعسكرية وتفاصيل تتعلق بقدرات نووية لدولة أجنبية إضافة إلى التآمر بهدف عرقلة العدالة..