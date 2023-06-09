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تراجع حاد وسريع في سعر صرف الليرة التركية

تراجع حاد وسريع في سعر صرف الليرة التركية منذ إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة قبل أيام، ففي يوم واحد فقدت العملة المحلية 7% من قيمتها، وتجاوزت بعدها حاجز 23 ليرة مقابل الدولار الواحد.