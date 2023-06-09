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بعد تفجير سد كاخوفكا.. هل تتأثر حياة الملايين حول العالم؟

مع تبادل الاتهامات بشأن الطرف المسؤول عما حدث في سد كاخوفكا، فإن الثابت أن مياه السد تبدلت من مصدر حياة إلى خطر كبير قد يتعدى حدود الجغرافيا الأوكرانية.