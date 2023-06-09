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النشرة الاقتصادية (2023/6/9)

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسؤولة السابقة في القطاع البنكي الأميركي حافظة غاية أركان في منصب محافظ البنك المركزي التركي، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.