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الحصاد (8/6/2023)

ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: النيران تشتعل في جنوب العاصمة السودانية لليوم الثاني. موسكو تعلن صد توغل أوكراني وصفته بالمفاجئ وواسع النطاق في زاباروجيا.