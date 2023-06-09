أسرة مصرية تتوارث مهنة خياطة الجلابية

تتوارث أسرة الخياط المصري صبحي مساعد فن خياطة الثوب التقليدي المعروف باسم الجلابية عبر أجيال مختلفة، ويحرص أبناء الأسرة على إضافة أفكار مبتكرة وتصميمات عصرية للجلاليب.
9/6/2023