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بعد ترميمه.. إطلالة على مسجد الظاهر بيبرس الأثري بالقاهرة

مسجد الظاهر بيبرس الأثري بالقاهرة يعد أحد أفخم وأضخم مساجد مصر، كما يعد تحفة معمارية شاهدة على روعة البناء في العصر المملوكي. وبعد ترميمه، يأخذنا التقرير في جولة داخله.