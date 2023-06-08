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الهجرة أصبحت حلم كثير من الأطباء في إيران.. لماذا؟

حذرت نقابة الأطباء في إيران من نقص في الأطباء بالبلاد خلال السنوات المقبلة، وذلك مع ازدياد أعداد المهاجرين منهم إلى الخارج، وتعود معظم أسباب هجرة الأطباء إلى عوامل اقتصادية واجتماعية.