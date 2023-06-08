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الحصاد 2023/6/7

سلط عبد القادر عياض الضوء في الحصاد على ملفات عدة تحت العناوين التالية: – ما بعد تدمير سد كاخوفكا – حريق ضخم جنوبي الخرطوم – بكين وواشنطن ومساعي التهدئة