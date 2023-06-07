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كوسوفو.. المبعوثان الأوروبي والأميركي يغادران بريشتينا دون التوصل لاتفاق

أنهى المبعوثان الأوروبي والأميركي زيارتهما لبريشتينا دون التوصل لاتفاق مع حكومتها على سحب عربات الشرطة من محيط مقار البلديات، كما طالب المبعوثان بإعادة الانتخابات.