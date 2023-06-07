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قصر الحجر في اليمن.. إبداع التاريخ

قصر الحجر أحد المباني التاريخية في اليمن، ويقع في صنعاء بوادي ظهر، وقد بني خلال القرن الثامن عشر الميلادي، وسمي بهذه التسمية نسبة إلى الصخرة الغرانيتية التي شيد عليها.