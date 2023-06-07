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فرنسا.. مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يرفضون قانون التقاعد

خرجت في فرنسا عشرات المظاهرات احتجاجا على قانون التقاعد الذي مررته الحكومة من دون تصويت البرلمان، وشهدت المظاهرات مواجهات بين محتجين والشرطة التي وصفتهم بالمخربين.