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تواصل مناورات يشارك فيها 17 ألف جندي من الناتو برومانيا

تتواصل في رومانيا مناورات “الدفاع 23” التي يشارك فيها 7 آلاف جندي أميركي، إضافة إلى 17 ألف جندي من 20 دولة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستضيفها منطقة البحر الأسود في رومانيا.