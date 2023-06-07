تواصل مناورات يشارك فيها 17 ألف جندي من الناتو برومانيا

تتواصل في رومانيا مناورات “الدفاع 23” التي يشارك فيها 7 آلاف جندي أميركي، إضافة إلى 17 ألف جندي من 20 دولة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستضيفها منطقة البحر الأسود في رومانيا.
7/6/2023