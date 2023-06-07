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تقدم للإسلاميين.. نتائج أولية للانتخابات التشريعية في الكويت

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الكويت تغييرا محدودا في تركيبة مجلس الأمة مع تقدم الإسلاميين واحتفاظ المرأة بمقعد واحد، بعد أن خسرت مقعدها الثاني.