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مدة الفيديو 59 minutes 56 seconds
59:56
الحصاد 2023/6/6
سلط حسن جمول الضوء على عدة ملفات تحت العناوين التالية: تفجير كاخوفكا يثير غضبا ومخاوف، اتهام لكييف باستهداف نوردستريم، معارك عنيفة في الخرطوم، صاروخ إيراني وعقوبات أميركية.
7/6/2023