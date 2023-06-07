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الحصاد 2023/6/6

سلط حسن جمول الضوء على عدة ملفات تحت العناوين التالية: تفجير كاخوفكا يثير غضبا ومخاوف، اتهام لكييف باستهداف نوردستريم، معارك عنيفة في الخرطوم، صاروخ إيراني وعقوبات أميركية.