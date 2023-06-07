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الجزيرة ترصد الآثار الناجمة عن تفجير سد كاخوفكا

قال مراسل الجزيرة في خيرسون إن القوات الأوكرانية تمكنت من إجلاء 1500 شخص من مدينة خيرسون عقب تفجير سد نوفا كاخوفكا. وقد رصدت الجزيرة من شوارع خيرسون الآثار الناجمة عن تفجير السد.