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الجزائر.. بيع الكتب القديمة على الرصيف

يمتهن الجزائري رضا بوطاوي بيع الكتب القديمة، ويجد في ذلك فرصة عمل جيدة بعيدا عن البطالة والانتظار. أما المهتمون بشراء الكتب فيجدون ضالتهم بين أروقة كتب قديمة مفتوحة في الهواء الطلق.