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اتفاق بين الأطراف الليبية على صياغة القوانين الانتخابية

توصل أعضاء اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، على كافة النقاط الخلافية بشأن القوانين الانتخابية في ليبيا، لكنهم لم يوقعوا على الاتفاق النهائي.