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آبل تكشف عن نظارة ذكية تحمل اسم “فيجن برو”

كشفت شركة آبل عن نظارة ذكية تسمى فيجن برو، من شأنها أن تحل محل الكمبيوتر. فمثلا ستسمح النظارة للمستخدمين بتصفح الإنترنت ومشاهدة الأفلام وإجراء مكالمات الفيديو، حسب ما أعلنه مسؤولو الشركة.