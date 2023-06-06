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هل سينجح لبنان في تعيين رئيس للجمهورية؟

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم 14 يونيو/حزيران الجاري، فهل سينجح لبنان في تعيين رئيس للجمهورية؟