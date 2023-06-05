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الحصاد (2023/6/4)

تناول جلال شهدا في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ موسكو تعلن إفشال محاولة عبور أوكرانية إلى بيلغورود ـ مع انتهاء الهدنة، المعارك تشتد في العاصمة السودانية ـ البنتاغون يقول إن سفينة حربية صينية أجرت..