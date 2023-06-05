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مشروع طريق التنمية الإستراتيجي في العراق

يسعى العراق لتوسيع دائرة المشاركة في مشروع طريق التنمية الإستراتيجي عبر اجتذاب الصين ودول أخرى. ويهدف المشروع على المدى الطويل إلى أن يصبح حلقة وصل لتعزيز حركة التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.