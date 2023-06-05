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توتر شمال كوسوفو.. إزالة الجزء الأكبر من الأسلاك الشائكة من أمام بلدية زفيتشان

أزالت قوات حفظ السلام الدولية -التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو- الجزء الأكبر من الأسلاك الشائكة في محيط مبنى بلدية زفيتشان شمالي البلاد.