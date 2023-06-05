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أزمة شح الدواء في تونس

تتفاقم في تونس أزمة نقص الدواء، ويزداد الوضع تعقيدا بالنسبة إلى الأطباء في غياب الأدوية البديلة، وهو ما دفع المواطنين إلى إطلاق نداءات موجهة إلى المواطنين بالخارج في رحلة البحث عن دواء.