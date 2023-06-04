سوق إعادة تدوير النفايات يجذب الباحثين عن عمل في الجزائر

يتزايد الإقبال في الجزائر على نشاط تدوير النفايات المنزلية والصناعية بمعدل نمو سنوي يقدر 4%، وأصبح هذا النشاط يجتذب المئات من الشباب الباحثين عن فرص عمل.
4/6/2023