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حفل تنصيب الرئيس التركي وتشكيل حكومته

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسماء وزراء حكومته في مستهل ولايته الرئاسية الجديدة، ودعا أردوغان خلال إدائه اليمين الدستورية إلى احترام الإرادة التي أفرزتها الانتخابات.