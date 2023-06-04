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توقف خدمات المستشفيات في الخرطوم بسبب الاشتباكات

أكدت لجنة نقابة أطباء السودان أن أكثر من 60 مستشفى تقع في مناطق الاشتباكات أصبحت خارج الخدمة بشكل كامل، بسبب الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.