مدة الفيديو 02 minutes 46 seconds 02:46

بسبب القصف.. نزوح للمدنيين من القرى الروسية الحدودية مع أوكرانيا

يواصل مئات المدنيين من سكان القرى الحدودية في مقاطعة بيلغورود الروسية مع أوكرانيا نزوحهم مع استمرار تعرضها للقصف، وتقول السلطات الروسية إنها مستعدة للتعامل مع موجات نزوح أخرى.