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النشرة الاقتصادية (2023/6/4)

قالت وكالة رويترز إن وزير النفط الأنغولي غادر مقرّ منظمة أوبك، دون توضيح الأسباب. وكانت الوكالة تحدثت عن خلاف بين جبهة تقودها الدول المؤثرة داخلأوبك بالإضافة إلى دول خليجية، وجبهة أخرى..