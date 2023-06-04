مدة الفيديو 03 minutes 04 seconds 03:04

الصين تحذر من تشكيل تحالفات في آسيا على غرار الناتو

حذر وزير الدفاع الصيني “لي شانغ فو” من إقامة تحالفات عسكرية شبيهة بحلف الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادي، في تلميح منه لتحالفات أقامتها الولايات المتحدة في المنطقة..