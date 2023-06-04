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البحر المتوسط مقبرة طالبي اللجوء

في واحدة من أكثر طرق الهجرة واللجوء خطورة، لقي كثير من الأشخاص حتفهم، حيث عُثر على جثة طفل خلال دورية بحرية قبالة سواحل صفاقس (شرقي تونس)، فما القصة؟