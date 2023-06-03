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مصر.. هواية جمع التحف

تعد هواية جمع التحف أو “الأنتيكات” القديمة من الهوايات المعروفة في مصر، كما لها تأثير مباشر في نشر الإبداع والفن المصري، والترويج للحضارة المصرية بمختلف عصورها.