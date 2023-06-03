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بيلغورود الروسية تحت مرمى النيران الأوكرانية

تعرضت بيلغورود الروسية، وبشكل لافت ومتعاظم، للهجمات الأوكرانية. وتشكل هذه المقاطعة أهمية خاصة لموسكو في حربها التي تخوضها مع أوكرانيا.